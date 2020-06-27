Один человек погиб в результате взрыва и последовавшего за этим пожара в жилом доме на улице Проходчиков в Москве, сообщает издание Baza.

Официального подтверждения этой информации еще не было.

По данным канала, пострадали семь человек. РЕН ТВ пишет о пяти обратившихся за медпомощью. Предположительно, число пострадавших может увеличиться, пожарные закончили тушение и продолжают осматривать сгоревшие квартиры.

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В Москве в квартире жилого дома на улице Проходчиков произошел взрыв, за которым последовало возгорание. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник.