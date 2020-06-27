Взрыв и пожар в жилом доме в Москве: есть погибший видео; обновлено 16:05
Один человек погиб в результате взрыва и последовавшего за этим пожара в жилом доме на улице Проходчиков в Москве, сообщает издание Baza.
Официального подтверждения этой информации еще не было.
По данным канала, пострадали семь человек. РЕН ТВ пишет о пяти обратившихся за медпомощью. Предположительно, число пострадавших может увеличиться, пожарные закончили тушение и продолжают осматривать сгоревшие квартиры.
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В Москве в квартире жилого дома на улице Проходчиков произошел взрыв, за которым последовало возгорание. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник.
По его словам, в доме горят четыре квартиры. Общая площадь возгорания достигла 70 кв. м. В настоящее время наблюдается открытое горение из окон.
Причиной взрыва и пожара в жилом доме в Москве стал газ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Пострадали четыре человека, их передали медикам. Эвакуирован весь дом, пишет агентство.