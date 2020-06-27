Через два месяца после снятия карантина в Белграде вводят масочный режим

Так, на территории столицы страны - Белграда вводится обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19, заявил национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом.

В Сербии, которая в начале мая полностью отказалась от карантинных мер, регистрируется большое число новых случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим власти решили снова ввести некоторые меры.

"С завтрашнего дня (30 июня) на территории Белграда вводится обязательное ношение с 6:00 маски не только в транспорте, но и во всех закрытых помещениях", - сообщила журналистам член штаба замдиректора Института общественного здоровья Дария Кисич-Тепавчевич, передает РИА Новости.

Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции.

Напомним, в Сербии растет число новых случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 254 новых зараженных, три человека скончались. В начале июня прирост новых пациентов с коронавирусом составлял не более 20 человек ежедневно.