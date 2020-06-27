В Азербайджане создано новое медиадвижение

Чтобы граждане осознали существующую угрозу из-за коронавирусной пандемии, серьезность ситуации, в которой мы оказались, а также чтобы использование средств индивидуальной защиты превратилось в образ жизни, представители СМИ объединились в медиадвижение под названием «Береги себя, спаси окружающих». Об этом haqqin.az сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы не пустить беду в дом, защитить от вируса друзей и окружающих.

Ирада Ибрагимова отметила, что медиадвижение будет призывать граждан соблюдать требования для защиты от заражения коронавирусом.