В Грузии приняли поправки в Конституцию

Парламент Грузии принял поправки в Конституцию об избирательной системе, сообщает Sputnik Грузия».

Согласно изменениям, осенью 2020 года из 150 депутатов парламента 120 будут избираться по пропорциональной системе. Проходной барьер для партий снижен с трех до одного процента, число одномандатных округов — с 73 до 30. Подписи понадобятся только тем партиям, которые не участвовали в последних выборах или не смогли набрать 15 тысяч голосов. Они должны будут собрать 5 тысяч подписей.

Летом 2019 года в Тбилиси во время массовых акций протеста из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, митингующие выдвинули требование — провести выборы в 2020-м по пропорциональной системе. Власти пошли на уступки демонстрантам, но в ноябре парламент не смог проголосовать за изменения избирательной системы, что привело к новым беспорядкам. Теперь за изменения в Конституцию проголосовали 117 депутатов при необходимых 113.