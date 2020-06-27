Генпрокуратура арестовывает и бывших чиновников

В ходе проведенных следственных мероприятий появились обоснованные подозрения, что бывший начальник сектора Кяпязского районного отделения Госфонда соцзащиты в Гяндже Эльчин Алекперов будучи в сговоре с замдиректора районного отделения Госфонда Бейали Халиловым и начальником отделения Арифом Ганбаровым в 2015-2017 годах потребовали взятку в 122 тысячи манатов у 32 жителей района для назначения пенсии. Посредником в получении взяток выступал знакомый Эльчина Алекперова Шахин Мамедов.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпроуроре были расследованы материалы, поступившие из Министерства труда и социальной защиты населения о противозаконных действиях должностных лиц Кяпязского районного отделения Госфонда соцзащиты.

Кроме того, появились подозрения, что Эльчин Алекперов, повторно обманув 21 человека, присвоил 70 тысяч манатов, которые были поделены с Абульфазом Ибрагимовым, выступавшего в качестве посредника.

В отношении Эльчина Алекперова, Бейали Халилова и Арифа Ганбарова были выдвинуты обвинения по статье 311.3.3 (Повторное получение взятки, будучи в сговоре) УК Азербайджана. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В отношении Шахина Мамедова были выдвинуты обвинения по статье 32.5, 311.3.3 (Повторная помощь в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору), а в отношении Абульфаза Ибрагимова – по статье 178.2.4 (Повторное мошенничество с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана. В их отношении была избрана мера пресечения – нахождение под надзором полиции.

Помимо этого, было установлено, что работавшая в 2016-2018 годах заведующим Кяпязского филиала Государственного фонда социальной защиты Самая Эминова, используя служебное положение в корыстных целях, создала условия для незаконного оформления и получения пенсий.

За данные деяния в отношении Самаи Эминовой и Низами Ахмедова были выдвинуты обвинения по статье 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана. В их отношении избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу.