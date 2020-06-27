Допускающих несовершеннолетних к спортивным ставкам ждет штраф

Организаторы спортивных ставок будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за допуск прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных ставках.

Согласно информации, это нашло отражение в изменении в закон «О физической культуре и спорте», утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, за нарушение этой статьи организаторы спортивных ставок будут штрафоваться на 500 манатов за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных ставках.