Дочь Сулеймани вышла замуж за племянника Насраллы

28-летняя Зейнаб Сулеймани, дочь ликвидированного американцами командующего подразделением Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, вышла замуж за Резу Сафи ад-Дина, двоюродного племянника главы «Хизбаллы» Хасана Насраллы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отец молодожена, Хашим Сафи ад-Дин, входит в высшее руководство группировки, возглавляя Исполком «Хизбаллы». Его считают наиболее вероятным кандидатом в преемники Насраллы.

Зейнаб Сулеймани впервые оказалась в центре внимания, когда верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи пришел к близким Касема Сулеймани, чтобы выразить соболезнования. После этого она стала главным оратором на церемонии прощания с генералом.

Она произнесла зажигательную речь, призывая отомстить за гибель отца. С этим призывом она обратилась к президенту Сирии Башару Асаду, лидеру йеменских хуситов Абдель-Малику аль-Хуси и Хасану Насралле. Всех троих Зейнаб назвала своими дядьями.

«США и Израиль будут вспоминать день гибели моего отца как черный день. Безумец Трамп думает, что после мученичества моего отца все кончится, но семьи американских солдат должны готовиться к сообщениям о смерти их детей», - заявила она тогда.