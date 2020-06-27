В Баку еще одна женщина скончалась от коронавируса
В Баку еще одна женщина скончалась от коронавируса. Как сообщает Qafqazinfo, 24 июня в отделение гинекологии Клинического медицинского центра №1 поступила женщина 1989 г.р.
Женщина находилась на 7-м месяце беременности. Результаты ее тестов на коронавирус оказались положительными.
По словам заведующего отделом в Клиническом медицинском центре №1 Джамили Агазаде, пациентка поступила к ним в тяжелом состоянии.
«Она поздно обратилась в больницу. У нее уже проявлялись симптомы удушения и одышки. Женщина скончалась от острого респираторного дисстресс-синдрома», - сказала она.