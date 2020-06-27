В России предсказали резкий рост цен на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС заявил, что к концу года при условии, что ситуация с коронавирусом не обострится, можно ожидать резкий рост цен на нефть и курса рубля.

По словам Грефа, в такой оценке он ориентируется на предсказание одного из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу, который ожидает через полгода баррель по 60-62 доллара. В случае с рублем, который зависит от цен на нефть, это означает «плюс-минус 60 к доллару», подчеркнул глава Сбербанка.

В то же время он заметил, что речь идет только о тенденциях, а каким образом будет реально развиваться ситуация в России и в мире, сказать никто не может.