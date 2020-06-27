Казахстан вернется к жесткому карантину из-за коронавируса

В Казахстане вернут жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. Соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает «Sputnik Казахстан».

Токаев поручил чиновникам в течение двух дней проработать и внести ему предложение «по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года».

Государственная комиссия под руководством премьера должна выработать решения по борьбе с пандемией и обеспечить централизованный контроль по распределению критических ресурсов, заявил Токаев на совещании.

Он сравнил ситуацию вокруг коронавируса с войной. «Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный», — заявил Токаев.