Экс-премьера Франции приговорили к 5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.

Скандал разгорелся, когда СМИ сообщили, что супруга экс-премьера Пенелопа восемь лет получала зарплату в качестве его помощника, когда Фийон был премьером. Позднее Фийон пожаловался на СМИ за клевету.

Из пяти лет три года тюрьмы Фийону назначено условно. Его супруга также признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюрьмы условно.

Защита экс-премьера намерена оспорить приговор.