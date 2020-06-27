Минтруда: выплачена адресная социальная помощь за июнь
Министерство труда и социальной защиты населения осуществило выплату государственной адресной помощи за июнь малообеспеченным семьям.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, финансовые средства перечислены на счета представителей семей, получающих государственную адресную помощь.
В настоящее время адресную социальную помощь получают 84 100 семей (более 350 тысяч человек), в июне количество таких семей увеличилось более чем на 1000. Каждой семье ежемесячно выплачивается в качестве адресной социальной помощи в среднем более 225 манатов.