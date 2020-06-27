Американская компания установила цену за лекарство от коронавируса: ампула - $390

Американская биофармацевтическая компания "Гилеад сайенсиз" (Gilead Sciences) установила единую цену на препарат против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 "Ремдесивир" для развитых стран. Как сообщила в понедельник пресс-служба компании, она составит 390 долларов за ампулу, передает ТАСС.

"Мы снизили цену до уровня, приемлемого для развитых стран с самой низкой покупательной способностью. Она будет действительна для всех развитых стран, в которых одобрен и разрешен к применению "Ремдесивир". Нынешняя цена в размере 390$ за ампулу позволит достичь немедленной и чистой экономии в сфере здравоохранения", - указывается в сообщении компании.

По данным "Гилеад сайенсиз", применение "Ремдесивира" у пациентов, зараженных коронавирусом, позволяет сократить период выздоровления до четырех дней. В среднем, одному человеку требуется пятидневный курс с применением 6 ампул лекарства, то есть лечение препаратом обойдется в 2 340 долларов. Таким образом, как подсчитали специалисты компании, больницы США смогут экономить до 12 тыс. долларов на лечении каждого из зараженных коронавирусом.

"Мы решили оценить "Ремдесивир" намного ниже его значимости, чтобы обеспечить широкий и справедливый доступ во время срочной глобальной необходимости", - подчеркнули в "Гилеад сайенсиз", отметив, что компания также заключила соглашения с производителями дженериков для обеспечения лекарством развивающихся стран.

Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан для лечения лихорадки Эбола, однако средство показало положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции.