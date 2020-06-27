Алхас Исмаилов, отдел социума 18:06

Плагиат и самовольное использование чужой интеллектуальной собственности продолжают оставаться одной из главных проблем для производителей авторской продукции во всем мире. Нередко компания вкладывает огромные деньги и усилия в создание и продвижение какого-либо продукта, а недобросовестные конкуренты просто присваивают результаты этого труда. С очередным фактом недобросовестной конкуренции и откровенного плагиата в Азербайджане столкнулась одна из крупнейших винодельных компаний Gəncə Şərab-2. Компания, обладающая персоналом в 450 человек и виноградными плантациями в 400 гектаров, действует уже почти два десятилетия и за это время создала ряд известных и за рубежом винных брендов.

На протяжении 18 лет Gəncə Şərab-2 экспортирует в Россию 13 наименований различных вин, большинство из которых заслуженно пользуются большой популярностью у потребителей этой страны. Продукция Gəncə Şərab-2 отличается отменным качеством, соответствует международным стандартам, а потому многократно завоевывала золотые и серебряные медали, различные дипломы на международных выставках-дегустациях. Но, как сообщили haqqin.az в Gəncə Şərab-2, в последнее время компания столкнулась с незаконным использованием ее брендов на российском рынке. И повинны в этом не россияне, а соотечественники из другой азербайджанской винодельческой компании - ОАО Abşeron Şərab. Без каких бы то ни было оснований Abşeron Şərab выпускает и реализует вина под раскрученными марками Gəncə Şərab-2 – «Огни Баку» (Bakı işıqları), «Девичья башня» (Qız qalası), «Семь красавиц» (Yeddi Gözəl), «Букет Азербайджана» (Azərbaycan buketi). При этом качество этой продукции-плагиата Abşeron Şərab оставляет желать лучшего. То есть откровенно дискредитирует знаменитые на весь мир азербайджанские вина и наносит существенный ущерб репутации Gəncə Şərab-2. В результате это может привести к потере обретенной ценой значительных усилий ниши азербайджанских вин на российском рынке.

«Подобное не вписывается в рамки ни здоровой конкуренции, ни бизнес-этики. То, что позволяет себе Abşeron Şərab, не только вредит конкурирующей компании, но и наносит урон доверию потребителей к государственного бренду «Made in Azerbaijan». В итоге мы теряем свою долю рынка в России, а образовавшуюся пустоту заполняют конкуренты из других стран», - сказал haqqin.az менеджер по связям с общественностью ОАО Gəncə Şərab-2 Парвиз Алиев. П. Алиев считает, что в целях защиты интересов производителей и имиджа Азербайджана соответствующие структуры должны в подобном случае поступать более внимательно и строже. «Мы надеемся, что при предоставлении определенным компаниям сертификата происхождения, будут учитываться права и интересы и других производителей», - говорит менеджер Gəncə Şərab-2.