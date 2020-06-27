Gəncə Şərab-2 обвиняет Abşeron Şərab: «Они крадут наше вино…» фото
Плагиат и самовольное использование чужой интеллектуальной собственности продолжают оставаться одной из главных проблем для производителей авторской продукции во всем мире. Нередко компания вкладывает огромные деньги и усилия в создание и продвижение какого-либо продукта, а недобросовестные конкуренты просто присваивают результаты этого труда.
С очередным фактом недобросовестной конкуренции и откровенного плагиата в Азербайджане столкнулась одна из крупнейших винодельных компаний Gəncə Şərab-2. Компания, обладающая персоналом в 450 человек и виноградными плантациями в 400 гектаров, действует уже почти два десятилетия и за это время создала ряд известных и за рубежом винных брендов.
На протяжении 18 лет Gəncə Şərab-2 экспортирует в Россию 13 наименований различных вин, большинство из которых заслуженно пользуются большой популярностью у потребителей этой страны. Продукция Gəncə Şərab-2 отличается отменным качеством, соответствует международным стандартам, а потому многократно завоевывала золотые и серебряные медали, различные дипломы на международных выставках-дегустациях.
Но, как сообщили haqqin.az в Gəncə Şərab-2, в последнее время компания столкнулась с незаконным использованием ее брендов на российском рынке. И повинны в этом не россияне, а соотечественники из другой азербайджанской винодельческой компании - ОАО Abşeron Şərab.
Без каких бы то ни было оснований Abşeron Şərab выпускает и реализует вина под раскрученными марками Gəncə Şərab-2 – «Огни Баку» (Bakı işıqları), «Девичья башня» (Qız qalası), «Семь красавиц» (Yeddi Gözəl), «Букет Азербайджана» (Azərbaycan buketi). При этом качество этой продукции-плагиата Abşeron Şərab оставляет желать лучшего. То есть откровенно дискредитирует знаменитые на весь мир азербайджанские вина и наносит существенный ущерб репутации Gəncə Şərab-2. В результате это может привести к потере обретенной ценой значительных усилий ниши азербайджанских вин на российском рынке.
«Подобное не вписывается в рамки ни здоровой конкуренции, ни бизнес-этики. То, что позволяет себе Abşeron Şərab, не только вредит конкурирующей компании, но и наносит урон доверию потребителей к государственного бренду «Made in Azerbaijan». В итоге мы теряем свою долю рынка в России, а образовавшуюся пустоту заполняют конкуренты из других стран», - сказал haqqin.az менеджер по связям с общественностью ОАО Gəncə Şərab-2 Парвиз Алиев.
П. Алиев считает, что в целях защиты интересов производителей и имиджа Азербайджана соответствующие структуры должны в подобном случае поступать более внимательно и строже.
«Мы надеемся, что при предоставлении определенным компаниям сертификата происхождения, будут учитываться права и интересы и других производителей», - говорит менеджер Gəncə Şərab-2.
В последние годы развитию виноделия в Азербайджане на государственном уровне уделяется значительное внимание. В 2018 году была принята «Государственная программа развития виноделия в Азербайджане в 2018-2025 годах». В регионах страны закладываются новые плантации виноградника, растет доля экспортной продукции, но вместе с тем многие винодельческие предприятия работают неэффективно. В своих выступлениях, касающихся темы виноделия, глава государства отмечал, что большинство предприятий этой сферы используют лишь 20-30% своих производственных мощностей.
Одной из основных проблем азербайджанского виноделия является сравнительно небольшой внутренний рынок. Крупные производители, в числе которых Gəncə Şərab-2, вынуждены ориентироваться на зарубежные рынки, самым внушительным из которых остается Россия.
Однако на российском рынке царит жесткая конкуренция, винные полки магазинов забиты местными, грузинскими, молдавскими, болгарскими винами, продукцией из других стран. Благодаря многолетней упорной работе и значительным средствам, потраченным на маркетинг, Gəncə Şərab-2 удалось продвинуть на российском рынке несколько своих брендов. Именно поэтому действия ОАО Abşeron Şərab поставили по удар не только интересы Gəncə Şərab-2, но и всего государства, которое приложило немало усилий для развития виноделия и экспорта азербайджанских вин.