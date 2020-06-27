В Баку выявили еще один подпольный ресторан
В Сабаильском районе Баку выявлено кафе, сотрудники которого нарушали правила ужесточенного карантинного режима. Заведение функционировало вне установленного времени, нарушались соблюдение социального расстояния и условия превентивных мер, сообщает пресс-служба МВД.
В результате проведенных сотрудниками Отдела общественной безопасности, пост-патрульной службы Сабаильского районного управления полиции мероприятий арендатор и посетители кафе «Марани» (ул. У.Гаджибекова) привлечены к административной ответственности.
Задержаны 3 человека, в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках они оштрафованы на 200 манатов.