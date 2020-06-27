Алхас Исмаилов, отдел социума, Эмиль Мамедов, спецкор 18:23

Как уже сообщал haqqin.az, на Южном Кавказе практически уже разразилась экологическая катастрофа: обмеление главной водной артерии региона – реки Кура достигло критического уровня. Глобальное потепление, наблюдаемые в последние годы засухи и неправильное использование водных ресурсов привели к тому, что объем поступающей, в частности, в Азербайджан воды из Куры снизился на 25% . Естественным образом это крайне отрицательно сказывается на флоре и фауне региона, ведет к сокращению популяций многих видов рыб. Специалисты убеждены, что в случае продолжения обмеления в акватории реки резко изменится климат, из-за недостатка воды погибнут сельскохозяйственные посадки, станут невозможными многие виды хозяйственной деятельности.

Между тем в соседней Грузии также бьют тревогу. Как заявила haqqin.az бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Нино Чхобадзе, ситуация с состоянием Куры критическая. «Если мы в ближайшее время не предпримем меры для спасения Куры, то мы потеряем эту реку. Страны, по которым она протекает, - Азербайджан, Грузия и Турция - должны совместно разработать план спасения водной артерии и начать его реализовывать, иначе нас ожидает экологическая катастрофа. В регионе очень серьезная проблема с гидроресурсами. Сегодня реально встает проблема нехватки воды. Основная причина – изменение климата. Ученые давно предполагали, что пресная вода постепенно будет исчезать. Но и интенсивная народнохозяйственная деятельность, бездумное расходование воды играют свою отрицательную роль. Для сохранения водных ресурсов сегодня требуется реагировать быстро и оперативно», - считает Н.Чхобадзе.

Комментируя haqqin.az складывающуюся на реке Кура ситуацию, директор Центра гидрометеорологических исследований Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафик Вердиев отметил, что проблема бережного отношения к запасам пресной воды в республике всегда стояла остро. Однако актуальность этой проблемы в последнее время приобрела особое значение, признает эколог. Это связано с рядом факторов. Наряду с известными, такими как неуклонное увеличение народонаселения, а потому возросшее потребления воды, значительное увеличение ее использования для нужд сельского хозяйства, на первый план выходят не зависящие от человека явления. Это прежде всего климатические вызовы, которые, действуя на все сферы жизнедеятельности, оказывают влияние и на водные ресурсы. Заметное снижение объема осадков, сокращение дней с минусовой температурой и как следствие уменьшение зимой в горных районах снега, наряду с увеличением продолжительности засушливых периодов в теплое время года напрямую связаны с понижением уровня воды в реках, пояснил Р.Вердиев. «Но отставим в сторону независящие от нас причины и обратим взор на то, что происходит вокруг нас сегодня. А происходит то, что вода используется без всякого намека на экономию. Устремления большинства потребителей замыкается, к сожалению, на сиюминутных преференциях, никто не задумывается о завтрашнем дне. И такое отношение к нашим водным ресурсам, увы, характерно, для всей хозяйственной деятельности в акватории Куры. Что нас ожидает завтра? В условиях нынешнего изменения климата, обусловившего резкое уменьшение осадков, рассчитывать на приток чистой влаги не приходится. Так что наша главная задача сегодня - сохранение оставшихся водных ресурсов и рациональное их использование. Все увеличивающийся забор воды из Куры как в соседних Грузии, Турции, так и в Азербайджане для нужд сельского хозяйства еще более усугубляет ситуацию.

К тому же в наши основные водные артерии – Куру и Араз и реки массово сливаются сточные воды, что отравляет водные ресурсы. Создаются канализационные системы, но при этом не устанавливаются очистные сооружения. Орошаются сельхозугодья, но не используются современные водосберегающие технологии полива. Нет системы вторичного использования очищенных вод для удовлетворения технических нужд. Все это и привело к катастрофическому обмелению наших рек. Сегодня звучит уже не сигнал, а тревожный набат, призывающий к бережному отношению к воде. Но пока картина обратная: бесконтрольное использование питьевой воды в технических целях. Если мы хотим иметь достаточно воды и здоровое население, мириться дальше с таким положением нельзя. Кура мелеет, что создает целый комплекс проблем - с одной стороны, дефицит воды, с другой – необратимость проблем, связанных с чрезмерным загрязнением водного бассейна. Сплошь да рядом в реки сбрасываются неочищенные сточные воды. Кура, например, подвергается значительному загрязнению, протекая через территории Турции и Грузии», - констатирует эколог. В качестве еще одного фактора отрицательных изменений в Куре Р.Вердиев назвал и проникновение морской воды в русло реки. Сокращение воды и, соответственно, уменьшение скорости ее стока стали причиной того, что при определенных синоптических условиях, к примеру, во время усиления северо-восточного ветра происходит нагон морской воды в устье реки, отметил он.