Папа Римский: “Коррупция рождается, когда любовь к родственникам выше любви к родине” наш обзор
В воскресенье на ватиканской площади Святого Петра понтифик выступил с традиционным посланием Agnus Dei и встретился с верующими. Об этом сообщает польское радио РАР.
По его словам, если у правящих любовь к родственникам больше любви к родине, тогда рождается коррупция. В своем выступлении он также обратился к Евросоюзу и ООН по поводу ситуации в Сирии.
Обращаясь к верующим на площади Святого Петра в Риме, Папа Франциск сказал:
«Если кровные связи ставятся на первое место, то они могут отвратить от настоящего блага». И продолжил: «Мы видим, что к некоторым случаям коррупции в правительствах приводит именно то, что любовь к кровным связям становится больше, чем любовь к родине. В этот момент она направляется на занятие высоких постов своими родственниками», - подчеркнул Франциск.
Он также отметил, что во время эпидемии многие безвозмездно помогали нуждающимся. «Сколько людей в это время несли крест, чтобы помочь другим, посвящая себя им в нужде во время эпидемии», - напомнил понтифик.
Папа Римский также сообщил, что в ближайший вторник состоится четвертая конференция Евросоюза и ООН, посвященная будущему Сирии и всего региона.
«Мы молимся за эту важную встречу, чтобы можно было исправить драматическую ситуацию сирийского народа и соседних народов, особенно Ливана, в контексте серьезных общественно-политических и экономических кризисов, которые еще ухудшила и пандемия» - добавил он.
Папа Римский напомнил, что в этом регионе есть голодающие дети.
«Пусть правящие будут в состоянии установить там мир», - сказал Франциск.
Он призвал и к молитве за Йемен, особенно за детей, которые там «страдают из-за тяжелого гуманитарного кризиса», а также за тех, кого затронуло наводнение на западе Украины.
На площадь Святого Петра, при соблюдении жестких санитарно-гигиенических мер смогли попасть лишь несколько сотен человек.
Папа Римский с удовлетворением отметил, что на площади он увидел паломников из других стран: «Вижу флаги польские и немецкие».