В воскресенье на ватиканской площади Святого Петра понтифик выступил с традиционным посланием Agnus Dei и встретился с верующими. Об этом сообщает польское радио РАР.

По его словам, если у правящих любовь к родственникам больше любви к родине, тогда рождается коррупция. В своем выступлении он также обратился к Евросоюзу и ООН по поводу ситуации в Сирии.

Обращаясь к верующим на площади Святого Петра в Риме, Папа Франциск сказал:

«Если кровные связи ставятся на первое место, то они могут отвратить от настоящего блага». И продолжил: «Мы видим, что к некоторым случаям коррупции в правительствах приводит именно то, что любовь к кровным связям становится больше, чем любовь к родине. В этот момент она направляется на занятие высоких постов своими родственниками», - подчеркнул Франциск.