Евросоюз продлил санкции против России

ЕС продлил секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине, на 6 месяцев - до 31 января 2021 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики России, еще на 6 месяцев - до 31 января 2021 года", - говорится в заявлении. Ранее политическое решение о продлении санкций было принято лидерами ЕС на саммите 17-18 июня в формате видеоконференции, после короткого обсуждения и формального заключения, что минские соглашения остаются не выполнены.