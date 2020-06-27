Накануне в социальных сетях распространилась информация о враче-гинекологе Афет Керимовой, которая будучи инфицированной коронавирусом продолжает выходить на работу и тем самым заражает окружающих.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, данная информация носит клеветнический характер и не соответствует действительности.

В сообщении министерства говорится, что 26 июня Афет Керимова сдала тест на наличие у нее COVİD-19, и не выходит на работу с 27 июня, самоизолировавшись дома.

В Минздраве подчеркнули, что подобные безосновательные утверждения бросают тень на деятельность врачей, которые стоят на страже здоровья населения.