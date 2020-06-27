Ильхам Алиев позвонил Гурбангулу Бердымухамедову
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил 29 июня президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает АзерТАдж.
Глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, новых успехов в деятельности на благо Туркменистана.
Президент Туркменистана поблагодарил главу нашего государства за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях, высказана уверенность в успешном продолжении сотрудничества.