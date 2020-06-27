Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 19:01

Итак, в воскресенье, 28 июня, проходили выборы главы польского государства. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, явка на выборах президента в первом туре оказалась гораздо выше, чем это было в предыдущие два раза на аналогичных выборах и на парламентских. Установлен рекорд за все время существования новой Польши — явка составила более 64 процентов. По свидетельству СМИ, уже с момента открытия с 7 часов утра на многих избирательных участках выстраивались очереди. Люди, несмотря на жару, хотели отдать свой голос за кандидата, который им близок. Обязательным было голосование при использовании защитных масок, с закрытием рта и носа.

Наибольшие показатели явки и голосования в воеводствах Мазовецком (центр - Варшава), Малопольском (Краков) и Подляским — северо-восток Польши (Белосток). Соперничество свело главным образом действующего президента от правящей партии «Право и Справедливость» Анджея Дуду и конкурента Рафала Тжасковского от оппозиции. Среди козырей Анджея Дуды и его партии, которые привлекают на свою сторону множество избирателей из сельской местности и небольших городов, это программы социальной поддержки разных слоев общества, которые уже реализованы или реализуются: финансовая поддержка семей с детьми, пенсионеров, молодых семей, которые нуждаются в кредитах на покупку жилья. В предвыборном активе оппозиции — критика действующей власти, обещания изменить ситуацию. Расчет делается на интеллигенцию, которая недовольна многими шагами нынешней власти. Среди лозунгов: «Пойдем в воскресенье на выборы и выберем будущее!». В ходе предвыборной кампании, проходившей в условиях коронавируса, звучали призывы Р.Тжасковского изменить Польшу. Все это было похоже на политические декларации взамен конкретных действий. Избирателю, если он не фанатик конкретной партии, трудно поверить в обещания после ощутимых в реальности достижений правящей силы. Борьба борьбой, но дело в том, что президент в Польше, так же, как во многих странах мира, прежде всего постсоветского лагеря Центральной и Восточной Европы, не имеет такого влияния на политику — внутреннюю и внешнюю. Власть таких президентов номинальная большей частью.

В Польше борьба за этот высокий пост, скорее всего, символична. Так и так в парламенте партия Ярослава Качиньского снова на предстоящие несколько лет имеет подавляющее большинство, чтобы проводить нужные законы и управлять страной. Думается, что если Дуда победит во втором туре, о чем говорят некоторые опросы, то бывшие хозяева положения — социал-демократы, в свое время перекрасившиеся в левых экс-коммунистов, еще и так называемые крестьяне, красный шлейф которых тянется еще со времен коммунистической Польши, и прочие мелкие партийки должны будут надолго закрыться в своих штаб-квартирах, чтобы переосмыслить свое положение, тактику и стратегию дальнейшей борьбы. Накануне выборов президент Анджей Дуда совершил блиц-визит к президенту Трампу, которому тоже предстоят выборы. Ситуация польского президента предпочтительнее. Во-первых, его позиции в стране гораздо сильнее, во-вторых, внутри его партии нет разброда и шатаний по вопросу поддержки. Никто не опубликовал разоблачающих книжек против Дуды. Ну, и нет расовых беспорядков и войны с памятниками в условиях пандемии. И самое главное — у него есть стабильный электорат. А поездка в Вашингтон с ее вроде не очевидными пока результатами, но с большими ожиданиями может ему зачесться как козырь в игре за кресло президента. Смотря на то, как отнесутся к этому польские избиратели. Впрочем, две острые темы — безопасность страны как члена НАТО и энергетическая безопасность были обсуждены и, к удовлетворению польской стороны, после саммита стали гораздо более близки к решению. Вопрос же с переизбранием Дональда Трампа останется еще долго интригой. Так как окончательный выбор не за народом, а за группой выборщиков, которые скажут свое веское слово в ноябре. Согласно новым данным Государственной избирательной комиссии после обработк 90 процентов бюллетеней, действующий президент Анджей Дуда увеличил отрыв от своего конкурента, набрав 45,24 процента, его ближайший конкурент — Рафал Тжасковский отстал от него, добившись поддержки 28,92 процента избирателей. Результат первого тура социологические службы Польши прогнозировали, имея в виду разрыв гораздо меньший. Другие 9 кандидатов остались далеко позади от лидеров гонки за кресло президента. Анджей Дуда после оглашения первых результатов, прибыв в свой штаб, поблагодарил не только своих сторонников, но и всех своих конкурентов. Его сторонники все время скандировали: «Мы победим!».