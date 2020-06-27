Трамп призывает американцев отказаться от масок… и может слететь с избирательной гонки наша корреспонденция
Америка вновь во власти коронавируса. Вторая волна пандемии, которая ожидалась осенью этого года, накрыла страну в конце июня, пять месяцев спустя после того, как были зарегистрированы первые случаи COVID-19. От нее в последние дни пострадали в первую очередь южные штаты - Флорида, Аризона, Техас, Южная Каролина, жители которых еще недавно радовались открытию пляжей, ресторанов и баров. Во Флориде в минувшую среду число заражений составило 5 511, а в пятницу оно возросло на 62 процента, достигнув отметки в 8 942.
Всего же в США свыше 2,5 миллиона случаев заболевания и 125 тысяч умерших. Страны ЕС, которые начали открывать свои внешние границы для поездок граждан Союза, остаются полностью закрытыми для американцев.
Между тем президент Трамп и его ближайшее окружение не намерены менять свою политику, отрицая смертельную опасность коронавируса и совершенно не прислушиваясь к мнению компетентных экспертов в сфере здравоохранения. Трамп по-прежнему призывает соотечественников отказаться от масок, оправдывает сокращение в проведении тестов и называет вирус «кунг флю», то есть в переводе - грипп китайского происхождения.
Босса во всем поддерживает и вице-президент Майк Пенс. После почти двухмесячного перерыва он провел первый брифинг по теме пандемии, расхваливая усилия, предпринятые Трампом по преодолению пандемии. «Мы добились замечательного прогресса и продвижения нашей нации вперед, - заявил Пенс. - И мы все видим обнадеживающие новости, в то время как Америка открывается». Эти слова они произнес в тот день, когда в США было зарегистрировано 40 тысяч новых инфицированных - рекордный рост за все время пандемии.
Вместо того чтобы сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, Трамп продолжает свою кампанию по восстановлению экономики, которую он называет «Переход к величию», и это вызывает возмущение властей южных штатов, которые в экстренном порядке вынуждены закрывать и пляжи, и магазины, и бары с ресторанами. «Эту эпидемию будет очень сложно взять под контроль, - убежден Скотт Готлиб, бывший руководитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами и неформальный советник Трампа. – Я не уверен, что мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы развернуть этот неблагоприятный тренд».
Одновременно с усилением акцента на восстановление экономики Трамп в последние дни уделяет повышенное внимание изучению результатов опросов общественного мнения и подготовке к Национальному республиканскому конвенту, который провозгласит его кандидатом в президенты. Этот партийный форум решено проводить в Джексонвилле, что в штате Флорида, которая сейчас стала эпицентром пандемии вместо Нью-Йорка.
Результаты опросов особенно беспокоят Трампа. По ним, он в национальном масштабе уступает кандидату от демократов Джо Байдену с отрывом в 14 процентов, но, что хуже всего для президента, он также проигрывает сопернику в ключевых штатах - Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, которые принесли ему победу на выборах 2016 года. Трамп отмахивается от этих результатов, как от назойливых мух, говоря, что и четыре года назад опросы давали преимущество Хиллари Клинтон, а победил он.
Но сейчас ситуация качественно иная. Коронавирус и резкое падение экономики лишили Трампа его былых козырей. И хотя его продолжают поддерживать до 85 процентов республиканцев, на сторону Байдена встает, помимо однопартийцев, большая часть независимых избирателей. Социологи отмечают также значительное ослабление позиций Трампа среди белых американцев с высшим образованием и без него.
Сторонники президента советуют ему начать принимать экстренные меры по перетасовке кадров для спасения избирательной кампании, но пока Трамп не сделал ничего для этого, за исключением приема на работу горстки политических оперативников, которые помогали ему в 2016 году.
Вялость и отсутствие инициативы президента информированное издание Politico объясняет тем, что он не верит в свою победу. «Дональд Трамп знает, что он проиграет», - пишет издание. Главных причин этого две - неумелый некомпетентный ответ на коронавирус и неспособность успокоить расовые волнения.
«Если эта траектория продолжится, то президента Трампа ждет худший электоральный проигрыш за всю современную историю президентских выборов и самый худший проигрыш в борьбе за переизбрание», - считает бывший политический советник Трампа Сэм Нюнберг.
О том, что Трамп «может проиграть эти выборы», говорит и ведущий прореспубликанского телеканала Fox и любимец президента Такер Карлсон.
По словам аналитиков, результаты опросов, проведенных на прошлой неделе CNBC и New York Times/Sienna и показавших, что рейтинг Трампа в борьбе против Байдена опустился ниже 40 процентов, – ужасающий знак для президента. «Если этот уровень поддержки опустится до 35 процентов, - полагает Нюнберг, - то Байден вполне может получить свыше 400 голосов выборщиков (из общего числа 538). – И президент должен серьезно задуматься над тем, хочет ли он продолжать гонку как кандидат от республиканцев».
До такого заявления никто еще из американских политологов не доходил. На раннем этапе праймериз ходили слухи, что демократы могу заменить своего «коренного в упряжке» - Джо Байдена из–за постоянно допускаемых им нелепых сентенций в публичных выступлениях. Но чтобы заменить агрессивного и самонадеянного Трампа – такое звучит впервые.
Советники президента уговаривают его перестать ежедневно использовать твиттер для нападок на его недоброжелателей и противников - от ведущего телеканала MSNBC Джо Скарборо до бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, автора антитрамповской книги. Хозяина Белого дома призывают стать более дисциплинированным и здравомыслящим, обращаться к нации, реагируя на интересующие всех самые острые проблемы. Но это будет уже не Трамп. Менять свой стиль он не собирается даже перед лицом неминуемого поражения.