Америка вновь во власти коронавируса. Вторая волна пандемии, которая ожидалась осенью этого года, накрыла страну в конце июня, пять месяцев спустя после того, как были зарегистрированы первые случаи COVID-19. От нее в последние дни пострадали в первую очередь южные штаты - Флорида, Аризона, Техас, Южная Каролина, жители которых еще недавно радовались открытию пляжей, ресторанов и баров. Во Флориде в минувшую среду число заражений составило 5 511, а в пятницу оно возросло на 62 процента, достигнув отметки в 8 942.

Всего же в США свыше 2,5 миллиона случаев заболевания и 125 тысяч умерших. Страны ЕС, которые начали открывать свои внешние границы для поездок граждан Союза, остаются полностью закрытыми для американцев.

Между тем президент Трамп и его ближайшее окружение не намерены менять свою политику, отрицая смертельную опасность коронавируса и совершенно не прислушиваясь к мнению компетентных экспертов в сфере здравоохранения. Трамп по-прежнему призывает соотечественников отказаться от масок, оправдывает сокращение в проведении тестов и называет вирус «кунг флю», то есть в переводе - грипп китайского происхождения.

Босса во всем поддерживает и вице-президент Майк Пенс. После почти двухмесячного перерыва он провел первый брифинг по теме пандемии, расхваливая усилия, предпринятые Трампом по преодолению пандемии. «Мы добились замечательного прогресса и продвижения нашей нации вперед, - заявил Пенс. - И мы все видим обнадеживающие новости, в то время как Америка открывается». Эти слова они произнес в тот день, когда в США было зарегистрировано 40 тысяч новых инфицированных - рекордный рост за все время пандемии.

Вместо того чтобы сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, Трамп продолжает свою кампанию по восстановлению экономики, которую он называет «Переход к величию», и это вызывает возмущение властей южных штатов, которые в экстренном порядке вынуждены закрывать и пляжи, и магазины, и бары с ресторанами. «Эту эпидемию будет очень сложно взять под контроль, - убежден Скотт Готлиб, бывший руководитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами и неформальный советник Трампа. – Я не уверен, что мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы развернуть этот неблагоприятный тренд».

Одновременно с усилением акцента на восстановление экономики Трамп в последние дни уделяет повышенное внимание изучению результатов опросов общественного мнения и подготовке к Национальному республиканскому конвенту, который провозгласит его кандидатом в президенты. Этот партийный форум решено проводить в Джексонвилле, что в штате Флорида, которая сейчас стала эпицентром пандемии вместо Нью-Йорка.

Результаты опросов особенно беспокоят Трампа. По ним, он в национальном масштабе уступает кандидату от демократов Джо Байдену с отрывом в 14 процентов, но, что хуже всего для президента, он также проигрывает сопернику в ключевых штатах - Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, которые принесли ему победу на выборах 2016 года. Трамп отмахивается от этих результатов, как от назойливых мух, говоря, что и четыре года назад опросы давали преимущество Хиллари Клинтон, а победил он.

Но сейчас ситуация качественно иная. Коронавирус и резкое падение экономики лишили Трампа его былых козырей. И хотя его продолжают поддерживать до 85 процентов республиканцев, на сторону Байдена встает, помимо однопартийцев, большая часть независимых избирателей. Социологи отмечают также значительное ослабление позиций Трампа среди белых американцев с высшим образованием и без него.