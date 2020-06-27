У берегов Гренландии впервые нашли «коралловый сад»

Ученые из Гренландского института природных ресурсов при помощи специальной видеокамеры исследовали глубоководные зоны западной Гренландии и увидели там обширный « коралловый сад». Это первый случай, когда растительность такого рода обнаружена в данном регионе, сообщает Frontiers in Marine Science.

Площадь «сада» составляет 486 квадратных километров. Специалисты надеются, что эту зону признают уязвимой и возьмут под охрану.

По словам ученых, морское дно в настоящий момент изучено хуже, чем поверхность Марса. Но появление исследовательских аппаратов нового типа позволяет совершать все новые открытия.

«Коралловый сад» был найден на глубине 500 метров под поверхностью, почти в полной темноте. Давление на этом уровне в 50 раз превосходит давление на суше. Тем не менее, заросли оказались весьма разнообразными. Там процветают не только цветные кораллы, но и перьевые морские звезды, губки, анемоны, мшаник и многие другие организмы.

Всего было сделано 44 035 описаний подводной фауны. Наиболее распространенными были анемоны (15 531) и цветные кораллы (11 633), причем плотность последних достигала 9,36 кораллов на квадратный метр.