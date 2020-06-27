«Суровая реальность»: в ВОЗ заявили об ускорении распространения COVID-19

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что завершение пандемии COVID-19 пока не просматривается, так как заболеваемость инфекцией пока только растет, сообщает ТАСС.

«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению ... Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — сказал Гебреисус.

Он добавил, что у вируса все еще имеется большое пространство для распространения.

По словам главы ВОЗ, оценку прогресса в разработке противовирусных технологий эксперты организации сделают во время совещания на текущей неделе.