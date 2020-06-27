Очередной успех UNEC

В указанном рейтинге Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) добился еще одного успеха. Так, по специальности «Технические науки» UNEC расположился на 718-м месте в мире и на первом - по Азербайджану. Также по специальности «Естественные науки» UNEC поднялся на 692-е место в мире, по Азербайджану стал первым.

О RUR

Рейтинговое агентство RUR приступило к деятельности в 2013 году и находится в городе Москве. Агентство ежегодно определяет рейтинг университетов мира и рейтинг по специальностям. Деятельность свыше 1 100 университетов из 82 стран оценивают по 20 индикаторам и 4 сферам – образование, исследование, международные отношения и финансовая устойчивость. RUR исследовательскую деятельность университетов измеряет на основе исследовательских баз компании Calrivate.