Shell: цены на нефть восстановятся только к 2021 году

Пандемия коронавируса, вызвавшая беспрецедентное падение спроса и цен на углеводороды, продолжит оказывать влияние на рынок нефти в среднесрочной перспективе. Цены на нефть могут вернуться к $60 за баррель не раньше 2021 года, заявил в интервью ТАСС глава Shell в России Седерик Кремерс.

"Мы полагаем, что цены на углеводороды останутся более низкими, чем в докризисный период, еще в 2021 году и, возможно, до конца 2021 года. Это тот прогноз, на который мы опираемся в нашем планировании", - сказал он, отвечая на вопрос, в какой перспективе цены на нефть могут восстановиться до $60 за баррель.

По его мнению, влияние пандемии коронавируса оказалось "огромным": "Думаю, что волатильность на рынке еще будет сохраняться какое-то время. Поэтому мы не ожидаем, что цены на нефть и темпы роста спроса восстановятся на докризисном уровне в среднесрочной перспективе. Но если вы посмотрите на более продолжительный период времени, то спрос восстановится обязательно".