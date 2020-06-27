Мамедъяров и Мнацаканян проведут встречу по Карабаху
Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ: Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком в формате видеоконференции.
Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Эльмар Мамедъяров поднял вопрос незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, включая строительство незаконных поселений и реализацию инфраструктурных проектов.
Сопредседатели подчеркнули важность установления прямых контактов между министрами иностранных дел двух стран при первой же возможности.
Кроме того, завтра, 30 июня, состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.