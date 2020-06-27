Японские инженеры испытали робота, который очищает помещения от коронавируса SARS-CoV-2 с помощью жестких ультрафиолетовых лучей. Новинка должна поступить в продажу уже в июле.

Как сообщает Вести.ру, робот под названием UV Buster — детище японской компании Farmroid. Это небольшая платформа на четырех колесах, на которой установлена крупная (в рост человека) ультрафиолетовая лампа. Робот может ориентироваться в помещении самостоятельно, используя алгоритмы компьютерного зрения. Кроме того, им можно управлять дистанционно. При этом система управления подключается к обычному ноутбуку.

В отличие от обычных кварцевых ламп, "оружие" UV Buster испускает не мягкие, а жесткие ультрафиолетовые лучи. Они эффективнее уничтожают вирусные частицы и микробов.