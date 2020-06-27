В Индии вторые сутки подряд почти по 20 тысяч случаев коронавируса

Медики Индии уже второй день подряд диагностируют почти 20 тысяч случаев коронавируса COVID-19, сообщает британское издание The Guardian.

Так, за минувшие сутки в Индии зафиксировали прирост случаев инфицирования на 19 459, а за предшествовавший аналогичный период - на 19 906. Общее число случаев заболевания в стране превысило 540 тысяч, и Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Число летальных исходов среди инфицированных выросло до 16 504, пишет Интерфакс.

Между тем эксперты опасаются, что вскоре больницы Индии могут не справиться с наплывом заболевших.

The Guardian отмечает, что штат Махараштра на западе страны, где зафиксировано больше всего случаев COVID-19, продлил частичный режим изоляции до конца июля. Согласно новым правилам, жители могут посещать магазины и парки в радиусе 2 км от места жительства, но власти призвали население без особой нужды не покидать дома.