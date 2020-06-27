В Индии запретили китайскую соцсеть Tik Tok: «наносит вред суверенитету»

Власти Индии на фоне сложных отношений с Пекином запретили 59 приложений, которые наносят «вред суверенитету и целостности, обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка страны». Об этом сообщили в пресс-службе индийского правительства.

В список попала китайская соцсеть Tik Tok, а также браузер UC Browser и мессенджер WeChat. В основном под запрет попали китайские приложения, среди них Kwai, Clash of Kings, Baidu map, Mi Community, UC News, Club Factory, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.