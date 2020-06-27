В Азербайджане выявлено 544 новых случая заражения коронавирусом, 343 пациента вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти восьми пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 16 968 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 9 369 человек вылечились, 206 – скончались, 7 393 – продолжают лечение в больницах особого режима.

Отметим, что до сегодняшнего дня в стране проведено 475 525 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6558 – за минувшие сутки.