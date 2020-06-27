Иран отправил черные ящики с украинского Boeing во Францию

Иран направил на расшифровку во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном самолета МАУ. Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщает Associated Press.

Агентство со ссылкой на военного прокурора Тегерана Голама Аббаса Торки пишет, что бортовой самописец серьезно поврежден. По словам прокурора, для расшифровки требуется сложное техническое оборудование. Отмечается, что иранские эксперты не смогли получить его из-за американских санкций.

Associated Press пишет, что французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации уже назначило дату, когда начнутся технические работы по расшифровке: это произойдет 20 июля.