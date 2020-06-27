ВОЗ: В мире разрабатывают 133 вакцины от коронавируса

В настоящее время в мире ведется разработка 133 вакцин от коронавируса,заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Reuters.

«Сейчас есть 133 кандидатные вакцины, большинство из них находится на стадии клинических испытаний», — сказал Райан, выразив надежду, что хотя бы одна из них будет одобрена для повсеместного использования.

По его словам, без разработки вакцины единственным способом победить инфекцию станет прерывание цепочек ее распространения.