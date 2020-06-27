Меркель: «Мы живем в серьезные времена»

«Мы живем в серьезные времена. Условия, которые у нас были ранее, были относительно предсказуемые и легкие в сравнении с теми вызовами, что стоят перед нами сегодня. Это, с одной стороны, пандемия как таковая, с другой стороны, это связанные с ней экономические вызовы, которых не было десятилетиями, а возможно, никогда», – передает ее слова РИА Новости.

Канцлер отметила, что Германия и Франция надеются сыграть в ближайшие недели «такую роль, которая подчеркнет, что Европа – это наше будущее». По словам Меркель, страны будут работать над тем, чтобы Европа «в здравии пробивалась сквозь кризис». При этом она указала, что кризис еще долго будет оказывать негативное влияние.

Кроме того, Меркель напомнила про инициативу Берлина и Парижа о фонде по экономическому восстановлению Евросоюза и выразила надежду, что удастся найти решение.

Она добавила, что «мир после пандемии будет другим», обратив внимание на необходимость достижения климатических целей Евросоюза.