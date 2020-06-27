ВОЗ направит в Китай экспертов выяснять, откуда взялся коронавирус

Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе направит экспертов в Китай, чтобы изучить происхождение коронавируса. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы можем лучше бороться с этим вирусом, когда знаем все о нем, включая то, как он начал распространяться, и мы направим команду на будущей неделе в Китай для работы над этим», ― сообщил он в ходе брифинга в Женеве.

Также Гебрейесус отметил, что эта работа может привести к пониманию того, как SARS-CoV-2 начал распространяться, и для того, чтобы подготовиться к вспышкам болезней в будущем.