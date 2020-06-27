Чемпион Азербайджана дисквалифицирован на 12 лет
Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) объявило имена двух спортсменов, попавшихся на допинге.
Это тяжелоатлет Гасанбек Гасанзаде и Кямран Оруджев, выступавший в соревнованиях по кикбоксингу и боксу.
19-летний Гасанзаде пойман на употреблении оксандролона, оксиметолона и метастерона. Он дисквалифицирован на 12 лет. Дата начала дисквалификации – 11 марта 2019 года.
Гасанбек Гасанзаде является чемпионом Азербайджана 2019 года в весовой категории свыше 109 кг.
Кямран Оруджев дисквалифицирован на два года. В его крови обнаружен метилгексанамин.