Пашинян о COVID-19 в Армении: ситуация остается сложной

"В крайне тяжелом состоянии в Армении находятся 123 пациента с коронавирусом, в тяжелом – 529. Пневмония диагностирована у 1 739 больных", - заявил глава армянского правительства, отметив, что состояние пациентов с воспалением легких может ухудшиться в любой момент, передает РИА Новости.

Армянские медики выявили пневмонию у более 1,7 тыс пациентов с коронавирусом, сказал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Премьер добавил, что эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться сложной, а показатели распространения коронавируса остаются высокими. "Мониторинг в социальных сетях показывает, что в минувшие выходные многие люди организовали многолюдные походы и пикники. Показатели говорят о том, что все мы, начиная с меня, игнорировали установленные правила. Нам нужен рестарт на ментальном уровне. Иначе мы не справимся", - цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

По данным на сегодняшний день в Армении выявлены 25,1 тыс случаев заражения, 13,3 тыс пациентов вылечились, 433 скончались.