Меркель рассказала, почему не носит маску на публике

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надевает маску по необходимости, например, во время походов в магазин, но когда соблюдает дистанцию, не видит в этом необходимости.

«Когда я соблюдаю дистанцию, мне не нужно надевать маску, но когда я не соблюдаю ее, например, когда иду за покупками, то мы очевидно не встречаемся», – приводит ее слова РИА Новости.

Меркель добавила, что «не раскрывает, когда и куда идет за покупками», и подтвердила, что в магазине ее бы увидели в маске.

Канцлер отметила, что «конечно» соблюдает предписания Института Роберта Коха, входящего в Минздрав ФРГ и следящего за эпидемиологической ситуацией. «Будут, конечно, и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске», – добавила она.