Врач рассказал о странностях коронавируса: «хитрый противник»

Лифинский назвал коронавирус «хитрым противником», который постоянно мутирует и совершенствуется. По его словам, болезнь преподнесла коллективу больницы немало сюрпризов: «Больной, в которого врачи верили, вдруг резко «ухудшался», а тяжелый пациент, наоборот, подавал надежду».

Врач также заявил, что сначала не было никакого страха в работе с зараженными. «Думал, ну это же пневмония, а мы в отделении интенсивной терапии и не такое лечили», — отметил он, добавив: «Но вскоре убедились, что коронавирус рушит все догмы и стереотипы».

По словам врача, в «красной зоне» были пациенты с сильной одышкой и синими носами. Инфицированным помогали, переворачивая их на живот и заставляя легкие набирать больше кислорода. Кроме того, Лифинский вспомнил больного COVID-19, который «был весь мокрый, буквально черного цвета, со спутанным сознанием».

Врач также отметил, что успех в борьбе с коронавирусом на 30 процентов зависит от специалистов и на 70 — от самого больного, его настроя и желания жить.