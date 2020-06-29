Шэн Сию, специально для haqqin.az 29 июня 2020, 23:14

Индия следит за сосредоточением китайских войск в восточном Ладакхе и также разворачивает там дополнительные контингенты. Об этом сообщают военные источники в Нью-Дели. Отмечается, что к границе с Китаем переброшены три индийские пехотные дивизии, численность каждой из которых достигает 10-12 тысяч военнослужащих. Помимо этого, у границы развернули танки и артиллерию, а истребители ВВС Индии регулярно патрулируют территорию. Утверждается, что такими шагами Нью-Дели пытается предотвратить «дальнейшее вторжение Пекина» в районе Депсанг-Бульдж.

Но, как это обычно и бывает в любом индийско-китайском противостоянии, длящемся с 1962 года, главная борьба разворачивается совсем не на военных фронтах. Разумеется, важнейшим для Нью-Дели остается внешнеполитическое направление – на минувшей неделе министр обороны Индии Раджнатх Сингх совершил трехдневный визит в Россию, в ходе которого провел переговоры с главным человеком в российском военно-промышленном комплексе, вице-премьером Юрием Борисовым. Официальных сообщений по итогам встречи не публиковалось, однако в российских официальных изданиях тут же появилась информация о том, что Индия может раньше графика получить ЗРС С-400: первый полк — уже до конца 2020 года. Индийские же СМИ сообщили, что в ходе переговоров индийская сторона запросила поставки ПЗРК «Игла-С», боеприпасы и автоматы АК-203, совместное предприятие по производству которых осенью этого года будет запущено в Аметхи, штат Уттар-Прадеш. Но этим дело не ограничивается. Внутри самой Индии ширится, при масштабной поддержке властей, движение по бойкоту китайских товаров, а также всего, что так или иначе связано с Китаем. Министерство финансов Индии обсуждает возможность увеличения таможенных сборов для товаров из Китая, а кабинет премьер-министра объявил об изменении требований для пользователей государственного портала Government e-Marketplace. Теперь продавцы товаров и поставщики услуг будут обязаны указывать страну происхождения. Основная цель – определение товаров из Китая. Также на портале станет доступен фильтр «Made in India», чтобы правительство и государственные учреждения могли выбирать для приобретения продукцию, содержащую как минимум 50% долю местного производства. Со стороны консервативных представителей правящей партии прозвучали призывы распространить это требование и на частные интернет-платформы.

Продукция компаний Apple, Cisco, Dell и Ford оказалась среди товаров, задержанных в индийских портах на фоне ужесточения таможенных формальностей в отношении контейнеров, прибывших из Китая. Индийские производители электроники и мобильных телефонов сообщают, что новый порядок проведения экспертизы продукции из КНР принят также в крупнейших индийских аэропортах – Дели, Мумбаи и Ченнаи. И лучше всего позволяет проиллюстрировать накал антикитайских настроений в Индии - Delhi Hotel & Restaurant Owners Association (DHROA), компания, управляющая почти 75 000 гостиничных номеров, отныне решила прекратить принимать в отелях китайских граждан, а также распространить запрет на использование китайских товаров и продуктов на территории своих отелей-партнеров. «Война и бизнес не могут делаться в одно и то же время», - сказал Сандип Ханделвал, президент DHROA. Фактически индийское общество считает, что находится в состоянии войны с Китаем. Но, право же, эта война разворачивается по сценарию, словно написанному в Болливуде, причем в лучших его традициях: коварный главный злодей, огромная массовка и непременные атрибуты индийского праздника с массовыми песнями и плясками. Относиться к этому излишне серьезно – увольте, а потому Пекин смотрит на происходящее у своего соседа именно как на драматическое действо. Не забывая, правда, предупреждать, чтобы не заигрывались. «Китай не хочет портить отношений с Индией, но некоторые радикальные силы ведут себя нерационально. Индийские офицеры должны помнить: кто сделает первый выстрел, тот будет моментально уничтожен НОАК» - стандартная цитата по теме из Global Times, главного внешнеполитического рупора Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Что же до таможенной и тарифной войны, которой угрожает Нью-Дели, то здесь у китайского руководства нет особых оснований для беспокойства, и вот почему: суровость планов и решений индийского руководства смягчается, мягко говоря, необязательностью их исполнения на местах. Проще говоря, желание-то есть, а вот решительности в проведении явно не хватает. Нет, в ряде ситуаций, касающихся внутренних проблем безопасности, как это было с ограничением прав местных мусульман, правительство Нарендры Моди действует предельно жестко и последовательно – но не в этот раз, не в отношениях с Пекином, которые остаются стабильно сложными и пока без всяких перспектив на урегулирование. Фото и видео простых индийцев, ломающих и сжигающих свои полностью функциональные китайские приборы, такие как телевизоры, собирают сегодня миллионы лайков в социальных сетях. Министр профсоюзов Рамдас Атавале потребовал полностью запретить рестораны, продающие китайскую еду, даже если это будут индийские рестораны, нанимающие индийских шеф-поваров и использующие в основном индийские сельскохозяйственные продукты для приготовления китайских блюд. Однако, несмотря на привлекательность идеи «немедленного и жесткого ответа», больше всего введение запрета на китайские товары и китайские инвестиции напоминает собой целенаправленный «выстрел в ногу» собственной экономике Индии – причем как потребительскому сектору, так и производству.