Индия и Китай: стабильная сложность на грани конфликта наша аналитика
Индия следит за сосредоточением китайских войск в восточном Ладакхе и также разворачивает там дополнительные контингенты. Об этом сообщают военные источники в Нью-Дели.
Отмечается, что к границе с Китаем переброшены три индийские пехотные дивизии, численность каждой из которых достигает 10-12 тысяч военнослужащих. Помимо этого, у границы развернули танки и артиллерию, а истребители ВВС Индии регулярно патрулируют территорию. Утверждается, что такими шагами Нью-Дели пытается предотвратить «дальнейшее вторжение Пекина» в районе Депсанг-Бульдж.
Но, как это обычно и бывает в любом индийско-китайском противостоянии, длящемся с 1962 года, главная борьба разворачивается совсем не на военных фронтах. Разумеется, важнейшим для Нью-Дели остается внешнеполитическое направление – на минувшей неделе министр обороны Индии Раджнатх Сингх совершил трехдневный визит в Россию, в ходе которого провел переговоры с главным человеком в российском военно-промышленном комплексе, вице-премьером Юрием Борисовым.
Официальных сообщений по итогам встречи не публиковалось, однако в российских официальных изданиях тут же появилась информация о том, что Индия может раньше графика получить ЗРС С-400: первый полк — уже до конца 2020 года. Индийские же СМИ сообщили, что в ходе переговоров индийская сторона запросила поставки ПЗРК «Игла-С», боеприпасы и автоматы АК-203, совместное предприятие по производству которых осенью этого года будет запущено в Аметхи, штат Уттар-Прадеш.
Но этим дело не ограничивается. Внутри самой Индии ширится, при масштабной поддержке властей, движение по бойкоту китайских товаров, а также всего, что так или иначе связано с Китаем.
Министерство финансов Индии обсуждает возможность увеличения таможенных сборов для товаров из Китая, а кабинет премьер-министра объявил об изменении требований для пользователей государственного портала Government e-Marketplace. Теперь продавцы товаров и поставщики услуг будут обязаны указывать страну происхождения. Основная цель – определение товаров из Китая.
Также на портале станет доступен фильтр «Made in India», чтобы правительство и государственные учреждения могли выбирать для приобретения продукцию, содержащую как минимум 50% долю местного производства. Со стороны консервативных представителей правящей партии прозвучали призывы распространить это требование и на частные интернет-платформы.
Продукция компаний Apple, Cisco, Dell и Ford оказалась среди товаров, задержанных в индийских портах на фоне ужесточения таможенных формальностей в отношении контейнеров, прибывших из Китая. Индийские производители электроники и мобильных телефонов сообщают, что новый порядок проведения экспертизы продукции из КНР принят также в крупнейших индийских аэропортах – Дели, Мумбаи и Ченнаи.
И лучше всего позволяет проиллюстрировать накал антикитайских настроений в Индии - Delhi Hotel & Restaurant Owners Association (DHROA), компания, управляющая почти 75 000 гостиничных номеров, отныне решила прекратить принимать в отелях китайских граждан, а также распространить запрет на использование китайских товаров и продуктов на территории своих отелей-партнеров. «Война и бизнес не могут делаться в одно и то же время», - сказал Сандип Ханделвал, президент DHROA.
Фактически индийское общество считает, что находится в состоянии войны с Китаем. Но, право же, эта война разворачивается по сценарию, словно написанному в Болливуде, причем в лучших его традициях: коварный главный злодей, огромная массовка и непременные атрибуты индийского праздника с массовыми песнями и плясками.
Относиться к этому излишне серьезно – увольте, а потому Пекин смотрит на происходящее у своего соседа именно как на драматическое действо. Не забывая, правда, предупреждать, чтобы не заигрывались. «Китай не хочет портить отношений с Индией, но некоторые радикальные силы ведут себя нерационально. Индийские офицеры должны помнить: кто сделает первый выстрел, тот будет моментально уничтожен НОАК» - стандартная цитата по теме из Global Times, главного внешнеполитического рупора Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
Что же до таможенной и тарифной войны, которой угрожает Нью-Дели, то здесь у китайского руководства нет особых оснований для беспокойства, и вот почему: суровость планов и решений индийского руководства смягчается, мягко говоря, необязательностью их исполнения на местах. Проще говоря, желание-то есть, а вот решительности в проведении явно не хватает.
Нет, в ряде ситуаций, касающихся внутренних проблем безопасности, как это было с ограничением прав местных мусульман, правительство Нарендры Моди действует предельно жестко и последовательно – но не в этот раз, не в отношениях с Пекином, которые остаются стабильно сложными и пока без всяких перспектив на урегулирование.
Фото и видео простых индийцев, ломающих и сжигающих свои полностью функциональные китайские приборы, такие как телевизоры, собирают сегодня миллионы лайков в социальных сетях.
Министр профсоюзов Рамдас Атавале потребовал полностью запретить рестораны, продающие китайскую еду, даже если это будут индийские рестораны, нанимающие индийских шеф-поваров и использующие в основном индийские сельскохозяйственные продукты для приготовления китайских блюд.
Однако, несмотря на привлекательность идеи «немедленного и жесткого ответа», больше всего введение запрета на китайские товары и китайские инвестиции напоминает собой целенаправленный «выстрел в ногу» собственной экономике Индии – причем как потребительскому сектору, так и производству.
Факты – упрямая вещь, и если на Китай приходится 5% индийского экспорта и 14% индийского импорта, в стоимостном выражении в долларах США импорт Индии из Китая (то есть экспорт Китая) составляет всего 3% от общего объема экспорта Китая. Что еще более важно, импорт Китая из Индии составляет менее 1% от его общего объема импорта.
То есть, если Индия и Китай прекратят торговлю, Китай потеряет только 3% своего экспорта и менее 1% своего импорта, в то время как Индия потеряет 5% своего экспорта и 14% своего импорта. Какая уж тут торговая и тарифная война при таком-то соотношении сил?
Индийские потребители, которые принимали решения о покупке индивидуально и добровольно, признали китайские товары лучше по соотношению цена/качество, чем если бы они приобретали, скажем, японскую или французскую, или даже индийскую альтернативу. Большой объем продажи китайских товаров показывает, что Индия сегодня не способна производить продукцию для нужд своего собственного народа с необходимым качеством и по приемлемой для покупателя цене.
И пока эта ситуация не изменится, индийско-китайское противостояние со стороны Нью-Дели так и будет оставаться стабильно сложным, с регулярными обострениями, но с элементами болливудского сценария.