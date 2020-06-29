Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по региональной политике Сиявуш Новрузов предложил наказывать тех, кто не верит в коронавирус и ведет пропаганду в этом направлении, сообщает haqqin.az.

Депутат сказал, что борьба с коронавирусом является вопросом национальной безопасности, и считает необходимым увеличить штрафы за нарушения карантинного режима.

«В соцсетях озвучивают провокационные мысли, что пандемии нет. Нужно принять строгие меры и против них», - отметил председатель парламентского комитета.