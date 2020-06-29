Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 29 июня 2020, 23:38

Как мы сообщали ранее, в акватории Балтийского моря в 20-х числах июня было зафиксировано повышение уровня радиации. Это сообщение стало поводом для тревоги и опасений у жителей трех стран Балтии. Станция мониторинга излучения департамента окружающей среды в населенном пункте Харку подтвердила эту информацию, отметив, что еще в середине июня над Эстонией прошло радиоактивное облако, состоящее из частиц, происхождение которых неизвестно. Это же явление зафиксировали и станции в соседних Финляндии и Швеции. Голландские ученые-радиологи считают источником радиации Россию, но там это опровергают. Эстонские специалисты, публикуя данные наблюдений, говорят, что наличие изотопов цезия, кобальта и рутения в воздухе невелико, а значит, не представляют опасности для человека. Станция мониторит состояние воздуха над Эстонией круглосуточно.

Международная организация CTBTO опубликовала карту распространения изотопов над Балтийским регионом. Не указав конкретного места, откуда идет радиоактивное излучение, организация, по словам ее исполнительного директора Лассина Зербо, только информирует, но не имеет компетенции для этого. Однако наблюдатели из разных стран обратили внимание на то, что на карте видно — источником является северо-запад России, откуда облако распространилось на Эстонию, Латвию, задело Литву, пошло на Финляндию и Швецию. Западная часть этого облака затронула Данию и южную часть Норвегии, а оттуда направилась к Северному морю. По словам эстонских специалистов, обычно радиоактивный цезий-137 постоянно находится в воздухе, и это нормально. Однако в этом случае уровень его был в три раза больше обычного. Жаркая солнечная погода, стоявшая последние дни в Балтии, не влияет на распространение изотопов. Единственное, что может повлиять на здоровье людей, — осадки в виде дождя, когда радиоактивные частицы попадут на землю. Эстонские специалисты говорят в интервью Postimees, что нет резона беспокоиться, пока количество частиц в воздухе в миллиарды раз меньше опасного предела. Однако министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу уже обменялся информацией со своими коллегами из Финляндии, Латвии и Литвы. Эстония также в контакте на эту тему с МАГАТЭ. Свою обеспокоенность повышением радиоактивного фона в регионе высказали Норвегия и Швеция. Их агентства контактируют между собой, чтобы понять, где находятся потенциальные источники для беспокойства. Нидерландский государственный институт здоровья и окружающей среды после анализа данных, полученных из северных стран, пришел к выводу, что радиоизотопы пришли с запада России. Более того, нидерландские специалисты пришли к выводу, что «строение нуклидов может указывать на повреждение элементов отопления атомной электростанции».