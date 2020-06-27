Глава Косово уйдет в отставку, если...

Глава Косово Хашим Тачи в специальном видеообращении объявил об отказе уйти в отставку после предъявленных ему Специальным судом по Косово обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек, пока эти обвинения не будут официально доказаны.

«Я проконсультируюсь с политическими лидерами о последующих шагах. Если обвинения в военных преступлениях будут подтверждены, я немедленно подам в отставку», – приводит ТАСС заявление Тачи в эфире телеканала RTS.

В прошлую среду Специальная прокуратура по Косово объявила о подозрении Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. В обвинительном акте говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. В числе прочего им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки. Как подчеркнули в инстанции, решение о публикации этой информации связано с тем, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.