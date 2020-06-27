Макрон: Франция не поддерживает Хафтара

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неверными утверждения, что Париж поддерживает "командующего" так называемой ливийской национальной армией Халифу Хафтара.

"Хочу развеять неверные представления о нашей позиции в Ливии, - сказал Макрон после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в окрестностях Берлина. - Франция не поддерживает маршала Хафтара".

По его словам, Париж "делает все для того, чтобы прийти к долговременному политическому решению в Ливии, и постоянно придерживается этой роли".

Французский лидер подчеркнул, что "начатая Хафтаром в апреле 2019 года военная операция полностью противоречила позиции Парижа": "Мы не оказывали ему военной поддержки, и вместе с Германией работали над поиском политического решения".