Ученые выяснили: Южный полюс нагревается с рекордной скоростью

Специалисты установили, что за последние три десятилетия температура в районе Южного полюса Земли возрастала в три раза быстрее, чем в среднем по планете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Climate Change.

Каждые десять лет температура увеличивалась примерно на 0,6 градуса Цельсия. Это в три раза превышает среднее увеличение по планете.

Ученые объясняют такое потепление повышением температуры поверхности моря в тропической восточной части Тихого океана. Оно стало причиной циклонной аномалии в море Уэдделла, которая вкупе с прочими геофизическими факторами способствовала прохождению потока тёплого влажного воздуха через Южный полюс.

Reuters отмечает, что за 30 лет (до 2018 года включительно) средняя температура на Южном полюсе выросла на 1,8 градуса Цельсия. Согласно данным 20 метеорологических станций, повышение температуры Южного полюса было в семь раз выше, чем средний показатель для всей Антарктиды.