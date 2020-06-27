Леонид Швец, автор haqqin.az 00:51

Появившееся в ведущих американских изданиях сообщение о том, что российская военная разведка ГРУ сулила вознаграждения талибам за нападения на военнослужащих США и НАТО в Афганистане, вызвала серьезное замешательство как в Вашингтоне, так и во всем мире. Шутка ли сказать, страна – член Совета безопасности ООН руками террористической организации устраивает нападение на солдат других стран, входящих в Совбез, и поощряет это деньгами.

Газеты Washington Post, New York Times и Wall Street Journal, опираясь на информацию своих источников в разведке и силах специальных операций США, утверждают, что соответствующие показания были получены от захваченных пленных еще в январе. Изначально американцев озадачила большая сумма в долларах, обнаруженная спецназом на одном из форпостов талибана. Выяснение происхождения денег и привело к выходу на «русский след». По данным New York Times, о поощрительных выплатах ГРУ талибам говорилось на одном из совещаний в Белом доме еще в марте, но президент не предпринял никаких ответных действий. Администрация Трампа и сам американский президент сначала обвинили СМИ в распространении лжи, но британский телеканал Sky News в свою очередь заявил, что информацию американских коллег о российских деньгах в Афганистане подтверждают британские разведчики. Якобы это вообще не секрет ни среди американских спецназовцев, ни для шефа ЦРУ в Афганистане. Сейчас линия защиты Белого дома заключается в том, что, дескать, данные были оценены как несерьезные, и потому президента с ними не ознакомили. Но обнародованная информация вызвала большой резонанс, который не получится погасить простым отрицанием. Демократы не упустили возможности напомнить об известной необъяснимой благосклонности президента Трампа к России. Высказались и спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, и конкурент Трампа на выборах экс-вице-президент Джо Байден.

Они сочли недопустимым, чтобы случаи умышленного нападения на американских солдат оказались нерасследованными и неотомщенными. Больше того, ошеломление американского истеблишмента вызвало желание американского президента звать в США на саммит Большой семерки Владимира Путина. Для главы Белого дома, который с большим трудом отбился от обвинения в особых связях с Россией и ее помощи во время выборов 2016 года, теперь опять оказался в ситуации, когда приходится оправдываться и защищаться. Для американцев тема потерь среди своих военнослужащих особенно болезненна. Их силы в Афганистане потеряли убитыми в Афганистане в 2018 году десять человек, в 2019 году шестнадцать человек, еще двое были убиты в нынешнем году. После заключения перемирия между правительством в Кабуле и Талибаном в конце февраля и началом вывода войск нападения на силы США и НАТО в Афганистане прекратились. Собственно, выплаты талибам денег за нападения якобы и предназначались для того, чтобы потери сподвигли западных союзников приступить к сворачиванию своего военного присутствия в регионе. Пока нет сведений, какие именно из понесенных потерь можно отнести к «заказным», но среди тех, кто требует дальнейшего расследования показаний американской разведки, есть и сенаторы-республиканцы.