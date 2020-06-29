Борис Джонсон назвал коронавирус катастрофой для Британии

"Это было катастрофой. Давайте не будем преуменьшать наши слова, я имею в виду, что это был абсолютный кошмар для страны, и страна пережила глубокий шок", - заявил Джонсон в интервью Times Radio.

Премьер заверил, что правительство расследует, "что пошло не так и когда". "Я вполне это понимаю и мы это сделаем", - подчеркнул Джонсон, добавив, что сейчас не подходящий момент для проведения расследования.

Джонсон заявил, что сейчас настало время для "рузвельтовского подхода" для Великобритании, ссылаясь на программу бывшего президента США в 1930-х годах. Он пообещал инвестиции в инфраструктуру и образование и технологии, чтобы восстановить экономику.