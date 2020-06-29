Палестина изъявила готовность возобновить прямые переговоры с Израилем с того места, где они остановились в 2014 году. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По информации агентства, в письме, которое было отправлено Рамаллой международному квартету международных посредников, говорится о готовности палестинской администрации к "незначительным территориальным уступкам". При этом в письме отмечается, что отправной точкой для переговоров должны стать границы 1967 года, которые при обоюдном согласии могут быть "незначительно изменены", пишет NEWSru.co.il.

Также указывается, что итогом переговоров должно стать независимое Палестинское государство, имеющее ограниченное количество оружия и сильную национальную полицию для контроля за "законностью и правопорядком".