Эйнулла Фатуллаев 01:35

Куда уж более откровенно? Однако именно это признание одного из идеологов антивластного фрондерства Ганимата Захида обязывает нас призадуматься над сущностью тех, кто жаждет стать властью. Национальный совет продолжает трансляцию своих бездарных, заполненных дурными оксюморонами революционных тусовок. В Сети появилась новая серия о симулированном бреде оппозиционного правдоподобия. Бросается в глаза молчание уставшей лошади Нацсовета – Джамиля Гасанлы. И отсутствие вождя революции Али Керимли. Но в эфире одни соратники канувшего в Лету вождя. Прозаседавшиеся предлагают в один голос выдвинуть власти новое требование. Даешь 500 манатов компенсации за карантин! Оппозиционеры настаивают увеличить компенсацию за коронарежим. «Дабы народ понял и поверил, что наши чистые помыслы лишь о нем да о нем!» - лукавит один из оппозиционеров по имени Акиф бек.

Вынужденное отступление Фразерство этих неотесанных и небритых абреков навевает воспоминания о годичном правлении этих же беков. Хотя в Азербайджане, как и на Востоке, бек всегда был не формой обращения, а феодальным титулом, скорее званием. Так вот батраки-самозванцы, захватившие в период судьбоносных боев за Карабах власть путем свержения легитимного президента Аяза Муталибова, готового к диалогу, компромиссам и даже общенациональному консенсусу и консолидации, стали распределять министерские посты и портфели чиновников исключительно по партийной принадлежности и заслугам в деле свержения президента. Один из батраков, вооруженный классовой ненавистью к партноменклатуре, захватил кабинет главы исполнительной власти центрального района Баку. Удобно рассевшись в кожаном кресле руководителя большого района, дурно пахнущий батрак, выкурив за считанные часы целую пачку сигарет, спешными шагами покинул кабинет. - Бек, вы надолго? – спросила растерянного юношу симпатичная секретарша, доставшаяся в наследство от бюргера-партократа. - Мне надо маме в село позвонить. Я сейчас сбегаю на телефонную станцию. - Бек, так у вас же под рукой правительственная связь. Вы можете позвонить маме из своего кабинета. Словно этими словами посыпали пеплом голову нового Хозяина. А секретарша в поисках аппарата связи вошла в кабинет и ужаснулась, не поверив своим глазам. Оказывается, новый глава тушил окурки сигарет на дорогом, испачканном грязными ботинками батрака персидском ковре, который вместе с секретаршей тоже достался в наследство от бюргера-партократа. С этого дня новый глава бросил привычку звонить маме со станции, как и тушить грязными ботинками сигареты на дорогом персидском ковре партократа.