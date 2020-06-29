Издание отмечает, что такой шаг позволит США и Турции выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, передает ТАСС.

США могут выкупить зенитные ракетные системы С-400 российского производства, находящиеся на вооружении турецкой армии, в рамках законодательных инициатив, предложенных в Сенате на прошлой неделе. Об этом сообщила газета Defense News.

Как сообщает Defense News, соответствующая поправка была предложена партийным организатором фракции республиканцев в Сенате Джоном Тьюном к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (2021 National Defense Authorization Act, 2021 NDAA). Она предполагает выкуп имеющихся у Турции комплексов С-400 за счет бюджета Сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

В свою очередь председатель комитета по международным отношениям Cената республиканец Джим Риш предложил более жесткую поправку, предписывающую администрации президента Дональда Трампа ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA через 30 дней после вступления 2021 NDAA в силу, отмечает Defense News.

По мнению издания, несмотря на влияние Риша и Тьюна, включение их поправок в окончательную версию законопроекта, регламентирующего бюджетные расходы США на национальную оборону на 2021 финансовый год, не гарантировано. Не обеспечено и сохранение поправок в случае обсуждения согласованного в Сенате варианта законопроекта 2021 NDAA с Палатой представителей.

Газета скептически оценивает вероятность вступления в силу обеих поправок и подчеркивает, что лидеры Сената зачастую согласовывают между собой поправки, не вызывающие каких-либо серьезных споров. Вместе с тем дискуссии по ним зачастую останавливаются еще до какого-либо предметного обсуждения, напоминает издание.